İngiltere Ekim ayında her gün 50 bin vaka sayısı ile karşı karşıya kalabilir
İngiltere’de hükümetin sağlık danışmanı Prof. Chris Whitty ülkede koronavirüs vaka sayısının her 7 günde ikiye katlandığını söyledi. Whitty, yeni kısıtlamaların getirilmemesi halinde Ekim ortasında günlük vaka sayısının 50 bine çıkacağını, Kasım ortasında günlük can kaybının 200’e yükseleceğini belirtti.
Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance’la birlikte koronavirüs salgınıyla ilgili günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Prof. Chris Whitty, vaka sayılarının bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte her yaş grubunda arttığını, bunun test sayısının artmasıyla ilgisi bulunmadığını vurguladı.
Ülkede Pazar günü 3 bin 899 yeni vaka tespit edilmişti.
Prof. Chris Whitty, nüfusun yüzde 8’inin Covid-19’a karşı antikor geliştirdiğini, Londra’da ise bu oranın yüzde 17 olduğunu açıkladı.
Whitty, bu oranların virüsün yayılmasını önlemeyeceğine dikkat çekti.
Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının Eylül ayı başından beri sürekli artış gösterdiğini kaydetti.
Sonbahar ve kış döneminde salgının daha da artacağının beklendiğini vurgulayan Vallance, durumun ciddiyetinin herkes tarafından anlaşılması gerektiğini vurguladı.
Gripten yılda ortalama 7 bin kişinin öldüğünü belirten Vallance, koronavirüsten ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu söyledi.
Vallance, İngiltere’de Covid-19 bulaşanların sayısının toplam 70 bin civarında olduğunu ve günlük vaka sayısının 6 binlerde seyrettiğinin tahmin edildiğini ifade etti.
Danışmanların uyarıları hükümetin salgının kontrol altına alınması için yeni önlemleri değerlendirdiği bir dönemde geliyor.
‘İki haftalık mini karantina’
Başbakanlık konutunda dün Prof. Whitty, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Matt Hancock ile bir araya gelen Başbakan Boris Johnson’ın “iki haftalık mini bir karantina” önerisini değerlendirdiği belirtiliyor.
Hastaneye yatırılanlar her 8 günde ikiye katlanıyor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pazar günü yaptığı açıklamada, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının her sekiz günde ikiye katlandığını belirtmişti.
Hancock, herkesin kurallara uyması halinde ulusal ölçekte bir karantinanın engellenebileceğini söylemişti.
Ana muhalefet İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer ise hükümetin alacağı tüm önlemlere destek vereceklerini belirtti.
Ancak Starmer, Temas Takip Programı’nın “çökme aşamasına gelmesi” nedeniyle ikinci ulusal karantinanın daha kaçınılmaz hale gelmeye başladığını vurguladı.