İngiltere Ekim ayında her gün 50 bin vaka sayısı ile karşı karşıya kalabilir

Whitty, bu oranların virüsün yayılmasını önlemeyeceğine dikkat çekti.

Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının Eylül ayı başından beri sürekli artış gösterdiğini kaydetti.

Sonbahar ve kış döneminde salgının daha da artacağının beklendiğini vurgulayan Vallance, durumun ciddiyetinin herkes tarafından anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Gripten yılda ortalama 7 bin kişinin öldüğünü belirten Vallance, koronavirüsten ölüm sayısının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Vallance, İngiltere’de Covid-19 bulaşanların sayısının toplam 70 bin civarında olduğunu ve günlük vaka sayısının 6 binlerde seyrettiğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Danışmanların uyarıları hükümetin salgının kontrol altına alınması için yeni önlemleri değerlendirdiği bir dönemde geliyor.

‘İki haftalık mini karantina’