“Boris, Başbakan olunca maaşı düştü, dadı parasını bile düşünüyor”

İngiltere Başbakanı olunca maaşı 350 bin sterlinden 150 bin sterline inen Boris Johnson’ın, bir dadının ücretini nasıl karşılayacağı konusunda kaygılandığı düşünülüyor.

Muhafazakar lider, bu sene nişanlısı Carrie Symonds’un Wilfred adı verilen bir erkek çocuk doğurmasıyla yeniden baba oldu. Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, the Times’e konuşan bir dostu, ondan önceki diğer başbakanlar gibi Johnson’a da “çok ama çok kötü hizmet edildiğini” söyledi.

“BİR DAİREYE SIKIŞIP KALDI”

“Kahyası yok, sadece bir temizlikçisi var ve bir dadının ücretini karşılama konusunda endişeleniyorlar. Bir daireye sıkışıp kaldı ve Downing Sokağı yaşamak için hoş bir yer değil. Çok büyük oldukları için her şeyden uzaklaşabileceğiniz Élysée ya da Beyaz Saray gibi değil. O veya Carrie gül bahçesine girmek istese bile makam odasından geçmek zorunda.”

Johnson’un aynı zamanda 6 çocuğundan 4’ünü farklı ölçülerde ekonomik anlamda desteklediği söylenmişti.

Konuşmacılık, The Daily Telegraph’ta yüksek ücretli köşe yazarlığı ve Muhafazakar Parti’nin yönetimde görev almayan parlamenterliğini yaparken Johnson’ın yılda 350 bin sterlinden fazla kazandığı bildirilmişti.

CİDDİ GELİR KAYBI YAŞADI

Çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu iş için aldığı yaklaşık 150 bin sterlinlik yeni ücreti, ciddi bir kazanç azalışı anlamına geliyor.

Muhafazakar parlamenterlerin bile son haftalardaki ciddi kilo kaybından sonra başbakanın görünüşüne şaşırdığı anlaşılıyor. Fazla kilolu olmak hakkında halka açık bir konuşma yapan Johnson, bu yıl olası bir ikinci corona virüs dalgası gelmeden Britanyalıları zayıflamaya çağırmıştı.

Muhafazakar Partili parlamenterlerse corona virüs krizinin bilançosunun, kendisi de hastalık nedeniyle yaklaşık 6 ay önce yoğun bakımda olan başbakanın üstüne yüklenmesi hakkında da endişeli.