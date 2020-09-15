Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

İngiltere’nin başkenti Londra’ya bağlı Sutton ilçesinde koronavirüs nedeniyle kapatılan mezarlığa giren bir çift, cinsel ilişkiye girdi. Olayın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Londra’da bir çift, mezarlıkta hiç kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Çifti gören bir çevre sakini, o anları fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın görüntüleri hızla yayıldıktan sonra çift, büyük tepki topladı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, çifte, ”İğrenç hayvanlar” gibi ifadeler kullandı. Bazı politikacılar toplumsal ahlaka aykırı davranan çiftin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmeleri çağrısında bulundu.

MEZARLIK ZİYARETÇİLERE KAPATILMIŞTI

Mezarlık, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretlere kapatılmıştı. Görüntüleri gören İşçi Partisi milletvekili Lee Anderson,mezarlıkların açılması için uzun süredir uğraş verdiklerini, birçok yakının gömülü olduğu mezarlıkta böyle bir rezilliğin meydana geleceğini hiçbir şekilde düşünmediğini söyledi. Lee, cinsel ilişkiye giren çiftin iğrenç yaratıklar olduğunu ve bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almaları çağrısında bulundu.