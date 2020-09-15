İngiltere’den New York’a giden uçakta ‘acil durum’

İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin New York kentine sefer yapan yolcu uçağından ‘acil durum’ sinyali verildiği duyuruldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan, ABD’nin New York kentinde sefer yapan British Airways şirketine ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Galler’in başkenti Cardiff üzerindeyken ‘acil durum’ sinyali verdi. Uçağın, Londra’daki kalkış yaptığı Heathrow Havaalanı’na dönüş yaptığı aktarıldı. Uçaktan verilen acil durum sinyalinin sebebinin henüz bilinmediği aktarıldı.