İsrail ile BAE arasında normalleşme için gizli görüşmeler 2015’te başlamış

2 hours önce
0 74 Bir dakikadan az

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin 2015 yılından bu yana bir dizi gizli görüşme yaptığı, görüşmelere eski İngiltere Başkanı Tony Blair’ın öncülük ettiği bildirildi.

Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile BAE arasındaki gizli görüşmelerin eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın ara buluculuğunda 2015’te başladığı belirtildi.

İki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan gizli görüşmelere 2018 yılında istifa edene kadar İsrail adına Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eski danışmanı Yitzhak Molho’nun, BAE adına ise ismi açıklanmayan bir bakanın yürüttüğü ifade edildi.

Londra, Abu Dabi başta olmak üzere bazı ülkelerde bir dizi gizli görüşme yapıldığı, Malho ve BAE’li bakan arasındaki ilk görüşmeye Blair’ın katıldığı ancak sonrakilerde yer almadığı dile getirildi.

Bu görüşmeler sonucunda Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında telefon trafiği başladığı, İsrail Başbakanın 2018’de de Abu Dabi’ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos’ta İsrail ile BAE’nin “ilişkilerini tamamen normalleştirmek” için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasın varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 weeks önce
246

Trump’ın eski strateji danışmanı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

28 June 2020
698

BAE’de yaşayan İngiliz göçmenler, mallarını satarak ülkelerine dönüyorlar

14 December 2018
759

“İkinci Brexit referandumu için herkes hazırlık yapmalı”

3 September 2018
801

“Brexit planı parlamentoda reddedilecek”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.