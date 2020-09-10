Thomas Cook’un eski çalışanları tur operatörü kuruyor

2 hours önce
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Geçtiğimiz yılın eylül ayında iflas eden Thomas Cook’un eski çalışanları, ”Sunny Heart Travel” ismiyle yeni bir online tur operatörü kuruyor.

İsim ve logo Thomas Cook’u çağrıştırıyor

Eski çalışanların kurduğu tur operatörünün kalp şeklinde güneş gözlüğü logosu ve ismi Thomas Cook’u çağrıştırıyor. Şirketin faaliyetlerine bu ayın sonunda başlaması bekleniyor.

Fosun’un Thomas Cook hamlesinin hemen ardından geldi

Thomas Cook’un eski çalışanlarının yeni şirket kurduğuna ilişkin haber şirketin marka haklarını satın alan Fosun’un Thomas Cook’u online tur operatörü olarak yeniden ayağa kaldıracağın ilişkin haberlerin hemen peşinden geldi. Sunny Heart Travel’ın merkezinin, (Tıpkı Thomas Cook gibi) Peterborough’da olacağı açıklandı. Şirketin büyüdükçe, Thomas Cook döneminde ürün ve pazarlama departmanlarında çalışan eski personeli bünyesine katmayı planladığı açıklandı.

CEO koltuğunda Steve Bentzen oturacak

1000 yolcuyu kapsayan ATOL lisansı alan Sunny Heart Travel’ın sloganının ise, ”En güzel tatiller güneşli bir kalple başlar” olacağı kaydedildi. Sunny Heart Travel’ın acentelerle çalışacağı ve bununla ilgili görüşmelere yakında başlayacağı öğrenildi. Thomas Cook’u eski IT Müdürü Steve Bentzen’in CEO koltuğuna oturacağı, şirketin eski IT Proje Müdürü Jemma Sharman’ın bilişim müdürü olarak görev yapacağı açıklandı.

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