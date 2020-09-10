”Önceliğimiz insanların seyahat özgürlüğü”

3 hours önce
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Koronavirüs nedeniyle seyahat uyarılarını en sık değiştiren ülkelerden İngiltere, aslında önceliklerinin insanların seyahat özgürlüğü olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, insanların seyahat özgürlüğünün hükümetin mutlak önceliği olduğunu belirtti.

Hükümetin seyahat kısıtlamalarını arttırması ve uygulamayı planladığı kitlesel testlerle ilgili bilgi veren Johnson, yeni yöntemin seyahat endüstrisinin açılmasına yardımcı olup olmayacağı şeklindeki soruya, ”Sektörün yaşadığı sıkıntıların farkındayım. Bugün duyurduğumuz yeni önlemler, seyahat endüstrisine yeni yükler getirmeyi amaçlamıyor. Havacılık endüstrisi zor durumda. Hızlı ve olabildiğince verimli bir şekilde insanların uçmasını sağlamak istiyoruz. Yeni testlerle ve teknolojilerle, insanların özgürce seyahat etmesinin yollarını atıyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz.” dedi.

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