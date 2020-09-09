Araştırma: ‘Bazı Covid hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor’

2 hours önce
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İNGILTERE’DE yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 60.000 kişide koronavirüs semptomları üç aydan uzun süre görüldü. Guardian’ın haberine göre ‘Uzatmalı Covid’ olarak da adlandırılan bu vakalarda hastaların gereken tedavileri de göremedikleri belirtildi.

Cep telefonu uygulaması temel alınarak yapılan Covid semptomları araştırmasını yürüten King’s College London Üniversitesi genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, yaklaşık 300.000 kişide de semptomların bir aydan uzun süre görüldüğünü söyledi.

Semptomların üç aydan uzun süre görüldüğü 60 bin hasta arasında bazılarının durumu ciddiyetini korudu ve nefes darlığı, yorgunluk hissi geçmedi. Bazıları da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Bazı hastalar da alış verişe gitmek, merdiven çıkmak gibi günlük işlerini halledemediklerini söyledi.

 

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