İngiltere’de okullarda koronavirüs patlaması: 7 okul öğrencilerini eve gönderdi

3 hours önce
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İngiltere’de Covid-19 salgını dolayısıyla kapanmak zorunda kalan okullar yeniden açılırken, koronavirüs vakalarında patlama yaşandı. Ülkedeki 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantiya alındığı ifade edildi.

İngiltere’de okulların yaklaşık yüzde 40’ı geçtimiz Çarşamba günü yeniden öğrencilere kapılarını açtı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, okulların açılmasının ardından vaka sayılarında 3 kat artış meydana geldiğini kaydederek, Ülkedeki 7 okulda eğitim gören öğrencilerin evlerinde karantiya alındığını duyurdu. Yetkililer, İngiltere’nin farklı bölgelerinde öğrencilerin koronavirüse yakalandıkları gerekçesiyle evlerine gönderildiğini ifade etti.

6 KENT TEHLİKE ALTINDA

Yetkilier, Greater Manchester, Yorkshire, Leicestershire, Lancashire ve Buckinghamshire’daki ilk ve orta dereceli okulların koronavirüsten etkilendiğini duyurdu. Öte yandan, İngiltere’nin Marlow bölgesinde yer alan Sir William Borlase’in Dilbilgisi Okulu da, Yunanistan’ın Zante adasında düzenlenen bir partiden döndükten sonra koronavirüs testi pozitif çıkan 20 öğrenci nedeniyle okulun eğitime başlayacağı tarihin ertelendiğini duyurdu.

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