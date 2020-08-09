İngiltere’de yeni skandal: Yüzbinlerce test kiti için geri çekme kararı

6 hours önce
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İngiltere’de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı, evde kullanım için üretilen yüzbinlerce Covid-19 test kiti için geri çekme kararı verildiğini duyurdu.

Randox firması tarafından üretilip bazı bakımevlerine de gönderilen test kitlerinden 750 bini için “güvenlik endişesi” nedeniyle geri çekme kararı verildi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı, Cuma gecesi yayımladığı duyuruda sözkonusu test kitlerinin kullanımının durdurularak kitlerin derhal izole edilmesi gerektiğini bildirdi.

Toplanan kitler üretici firmaya iade edilecek.

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