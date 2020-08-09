Beyrut’ta patlama: Hükümetten ilk istifa, dünya liderlerinden yardım vaadi

Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdussamed Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından “beklentileri karşılayamadıkları için” özür dileyerek görevinden istifa ederken, bugün internet üzerinden bir zirve gerçekleştiren dünya liderleri de yardım sözü verdi.

Fransa’nın çağrısıyla yapılan sanal zirvenin ardından yayımlanan açıklamada, Lübnan ekonomisinin toparlanması için destek vermeye hazır olunduğu belirtildi ancak “zamanında önlem alınması gerektiği” vurgulandı.

Açıklamaya göre, Lübnan’a “ciddi miktarda kaynak aktarma” sözü verildi.

Zirveye Fransa’nın yanı sıra diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD, Çin, Rusya, Mısır, Ürdün ve İngiltere de katıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve Kızılhaç da zirvede yer aldı.

Yetkililer, patlamanın 15 milyar dolarlık bir zarar yol açtığını belirtiyor. Patlamada en az 158 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı ve 300 bin kişi evsiz kaldı.

Açıklamada, “Bu yardım, Lübnan halkı için doğru zamanda, yeterli ve ihtiyaçlara uygun biçimde olmalıdır” denildi ve bu yardımın “azami verimlilik ve şeffaflıkla” Lübnan halkına doğrudan aktarılması gerektiği vurgulandı.