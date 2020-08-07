Enfield’de korkunç olay: Ağaçlık alanında kadın cesedi bulundu

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde, 6 Ağustos Perşembe sabahı ağaç alanında kadın cesedi bulundu.

Perşembe sabahı 7 surlarında bir ihbar üzerine Burnt Farm Ride yakınlarındaki ağaçlık alanına çağrılan polis ekipleri, ölü bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Metropolitan polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olaya şüpheli yaklaşılıyorlar ve soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayla ilişkin bir kişi tutuklanmıştı ama daha sonra serbest bırakıldı.

Suç mahalli yerinde soruşturmalar devam ediyor.