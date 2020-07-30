Londra kan gölü oldu, bıçak ve silah suçları rekor seviyede

\r\n\r\nLondra\u2019daki b\u0131\u00e7ak ve silah su\u00e7lar\u0131 karantina sonras\u0131 h\u0131zla ilerlemeye devam ediyor. Normalle\u015fme ad\u0131mlar\u0131 art\u0131k\u00e7a, Londra\u2019daki su\u00e7 seviyeleri de artmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nLondra\u2019da 24 saate 2 ki\u015fi \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc, 1 ki\u015fi ise yaraland\u0131.\r\n\r\nEDMONTON\u2019DA S\u0130LAHLI SALDIRI\r\n\r\nLondra\u2019da \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 20 ya\u015flar\u0131ndaki bir adam Edmonton\u2019da silahla vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nAk\u015fam saati 9 civar\u0131 olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan polis ekibi, silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan gen\u00e7 adam\u0131n olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nOlaylar ilgili hen\u00fcz bir tutuklama olmad\u0131, soru\u015fturma devam ediyor.\r\n\r\nHOUNSLOW\u2019DA B\u0130R ADAM BI\u00c7AKLANARAK \u00d6LD\u00dcR\u00dcLD\u00dc\r\n\r\n30 ya\u015flar\u0131ndaki bir adam Hounslow b\u00f6lgesinde b\u0131\u00e7aklanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Polis ekibi gece yar\u0131s\u0131 3\u2019e do\u011fru olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. B\u0131\u00e7aklanan adam olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\nHACKNEY\u2019DE 15 YA\u015eINDAK\u0130 GEN\u00c7 BI\u00c7AKLANDI\r\n\r\n30 Temmuz Per\u015fembe sabah 4 surlar\u0131nda 15 ya\u015f\u0131ndaki bir gen\u00e7 kafas\u0131nda ve arkas\u0131ndan b\u0131\u00e7aklanarak yaraland\u0131. B\u0131\u00e7aklanan gencin hayati tehlikesi olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.