Londra kan gölü oldu, bıçak ve silah suçları rekor seviyede

2 days önce
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Londra’daki bıçak ve silah suçları karantina sonrası hızla ilerlemeye devam ediyor. Normalleşme adımları artıkça, Londra’daki suç seviyeleri de artmaya başladı.

Londra’da 24 saate 2 kişi öldürüldü, 1 kişi ise yaralandı.

EDMONTON’DA SİLAHLI SALDIRI

Londra’da Çarşamba akşamı 20 yaşlarındaki bir adam Edmonton’da silahla vurularak öldürüldü.

Akşam saati 9 civarı olay yerine çağrılan polis ekibi, silahlı saldırıya uğrayan genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olaylar ilgili henüz bir tutuklama olmadı, soruşturma devam ediyor.

HOUNSLOW’DA BİR ADAM BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

30 yaşlarındaki bir adam Hounslow bölgesinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekibi gece yarısı 3’e doğru olay yerine çağrıldı. Bıçaklanan adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

HACKNEY’DE 15 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANDI

30 Temmuz Perşembe sabah 4 surlarında 15 yaşındaki bir genç kafasında ve arkasından bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklanan gencin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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