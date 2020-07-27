Kraliçe Elizabeth, yeni tablosunun açılışına internetten görüntülü katıldı

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u00a0Krali\u00e7esi Elizabeth, kendi portresinin yer ald\u0131\u011f\u0131 ya\u011fl\u0131 boya tablosunun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na internet \u00fczerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc kat\u0131ld\u0131. Tabloyu be\u011fenen Krali\u00e7e, \u015faka yaparak resimdeki fincanda neden \u00e7ay olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u00a0D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, diplomasiye katk\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131\u00a0Krali\u00e7e Elizabeth'in ya\u011fl\u0131 boya tablosunu yapt\u0131rd\u0131. Tablonun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na internet \u00fczerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc kat\u0131lan Krali\u00e7e Elizabeth, espri yaparak resimdeki fincanda neden \u00e7ay olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu.\u00a0Resmi yapan Miriam Escofet\u00a0ya\u011fl\u0131 boya tablo i\u00e7in, Krali\u00e7e Elizabeth ile iki defa g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmeler s\u0131ras\u0131nda tablonun eskiz \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 haz\u0131rlayan Escofet, "\u00c7ok olumlu tepki g\u00f6sterdi. G\u00fcl\u00fcms\u00fcyordu, (tablonun) ne kadar s\u00fcrece\u011fini ve ba\u015fka projelerim olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu" dedi.