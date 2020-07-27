Dışişleri Bakanı Raab: “Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19’da ikinci dalgayı…”

6 hours önce
0 397 Bir dakikadan az

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İspanya’nın, “14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi”nden çıkarılmasına ilişkin kararı savunarak, “Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19 vakalarında ikinci dalgayı ve yeni bir karantina dönemini yaşayabiliriz.” dedi.

İngiliz Sky News’e konuşan Bakan Raab, İspanya’nın doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, artan yeni vakalardan ülkesinin etkilenmemesi için hızlıca karar aldıklarını anlattı.

Raab, İspanya’dan döneceklere yönelik alınan 14 günlük karantina kararı ile ülkedeki muhtemel ikinci dalga riskini azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

“Kararın aniden alındığına” yönelik eleştirilere de cevap veren Raab, “İspanya’da son 2 günde Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı değerlendirdik. Alınan karar tatilcileri üzmüş olabilir ancak bunun için tatilcilerden özür dilemeyeceğiz. Hızlı ve kararlı olmamız gerekirdi. İngiltere’de salgının yayılmasını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önlem alınmadığı takdirde İngiltere’de yeni bir karantina dönemi yaşayabiliriz.” şeklinde konuştu.

-İspanya’dan döneceklere 14 gün karantina kararı

İngiltere, ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya’dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, İspanya’nın, “seyahat koridorları” adıyla yayımlanan “14 gün karantinadan muaf ülkeler listesi”nden çıkarıldığını bildirmişti

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 hour önce
4

Premier Lig tarihine geçti: En yaşlı gol kralı

2 hours önce
48

İngiltere’de ilk kez bir evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi

2 hours önce
223

İngiltere’nin İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkarması diğer ülkeleri vurmaya başladı

2 hours önce
35

Çin resmi kanalı CGTN’e İngiltere’den yayın yasağı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.