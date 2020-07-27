Dışişleri Bakanı Raab: “Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19’da ikinci dalgayı…”

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u00a0D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Dominic Raab,\u00a0\u0130spanya'n\u0131n, "14 g\u00fcn karantinadan muaf tutulan \u00fclkeler listesi"nden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin karar\u0131 savunarak, "\u00d6nlemler al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 takdirde Kovid-19 vakalar\u0131nda ikinci dalgay\u0131 ve yeni bir karantina d\u00f6nemini ya\u015fayabiliriz." dedi.\r\n\r\n\u0130ngiliz\u00a0Sky News'e konu\u015fan Bakan Raab, \u0130spanya'n\u0131n do\u011fusundaki Katalonya ve Aragon \u00f6zerk b\u00f6lgelerinde yo\u011funla\u015fan yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131nda, artan yeni vakalardan \u00fclkesinin etkilenmemesi i\u00e7in h\u0131zl\u0131ca karar ald\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\nRaab, \u0130spanya'dan d\u00f6neceklere y\u00f6nelik al\u0131nan 14 g\u00fcnl\u00fck karantina karar\u0131 ile \u00fclkedeki muhtemel ikinci dalga riskini azaltmay\u0131 hedeflediklerini aktard\u0131.\r\n\r\n"Karar\u0131n aniden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na" y\u00f6nelik ele\u015ftirilere de cevap veren Raab, "\u0130spanya'da son 2 g\u00fcnde Kovid-19 vakalar\u0131ndaki ciddi art\u0131\u015f\u0131 de\u011ferlendirdik. Al\u0131nan karar tatilcileri \u00fczm\u00fc\u015f olabilir ancak bunun i\u00e7in tatilcilerden \u00f6z\u00fcr dilemeyece\u011fiz. H\u0131zl\u0131 ve kararl\u0131 olmam\u0131z gerekirdi. \u0130ngiltere'de salg\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 durdurmak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf ediyoruz. \u00d6nlem al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 takdirde \u0130ngiltere'de yeni bir karantina d\u00f6nemi ya\u015fayabiliriz." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n-\u0130spanya'dan d\u00f6neceklere 14 g\u00fcn karantina karar\u0131\r\n\r\n\u0130ngiltere, \u00fclkenin do\u011fusundaki Katalonya ve Aragon \u00f6zerk b\u00f6lgelerinde yo\u011funla\u015fan, Kovid-19 salg\u0131n\u0131nda artan yeni vakalar nedeniyle \u0130spanya'dan gelecek yolculara 14 g\u00fcnl\u00fck karantina \u015fart\u0131 getirmi\u015fti.\r\n\r\nUla\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u00a0yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0130spanya'n\u0131n, "seyahat koridorlar\u0131" ad\u0131yla yay\u0131mlanan "14 g\u00fcn karantinadan muaf \u00fclkeler listesi"nden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti