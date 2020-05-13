Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 494 kişi daha yaşamını yitirerek toplam sayı 33 bini geçti

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKoronavir\u00fcs Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta can almaya devam ediyor. Yap\u0131lan t\u00fcm uyar\u0131lara ve al\u0131nan t\u00fcm \u00f6nemlere ra\u011fmen yay\u0131lmaya devam eden \u00f6l\u00fcmc\u00fcl vir\u00fcs 494 ki\u015finin daha ya\u015fam\u0131na son verdi.\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 12 May\u0131s saat 17.00 itibar\u0131yla salg\u0131n sebebiyle \u00fclkede hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin toplam say\u0131s\u0131 33 bin 186 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nBakanl\u0131\u011f\u0131n internetten yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada son 24 saatte 61 bin 741 ki\u015fiye, 87 bin 63 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 3 bin 242\u2019sinde vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nAyr\u0131ca 13 May\u0131s saat 09.00 itibar\u0131yla Birle\u015fik Krall\u0131k genelinde toplam 1 milyon 522 bin 258 ki\u015fiye, toplamda 2 milyon 94 bin 209 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 229 bin 705\u2019inde vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nKoronavir\u00fcse yakalan toplam 229 bin 705 ki\u015fiden, 33 bin 186\u2019s\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, geri kalan 196 bin 519 ki\u015finin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 hakk\u0131nda hen\u00fcz net bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lm\u0131\u015f de\u011fil.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n