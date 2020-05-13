Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 494 kişi daha yaşamını yitirerek toplam sayı 33 bini geçti

1 hour önce
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CORONAVIRUS: Daily update As of 9am 13 May, there have been 2,094,209 tests, with 87,063 tests on 12 May. 1,522,258 people have been tested of which 229,705 tested positive. As of 5pm on 12 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 33,186 have sadly died.

Koronavirüs Birleşik Krallık’ta can almaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm önemlere rağmen yayılmaya devam eden ölümcül virüs 494 kişinin daha yaşamına son verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Mayıs saat 17.00 itibarıyla salgın sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 33 bin 186 kişiye ulaştı.

Bakanlığın internetten yaptığı açıklamada son 24 saatte 61 bin 741 kişiye, 87 bin 63 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 3 bin 242’sinde virüse rastlandığı belirtildi.

Ayrıca 13 Mayıs saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık genelinde toplam 1 milyon 522 bin 258 kişiye, toplamda 2 milyon 94 bin 209 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 229 bin 705’inde virüse rastlandığı açıklandı.

Koronavirüse yakalan toplam 229 bin 705 kişiden, 33 bin 186’sının hayatını kaybettiği açıklanırken, geri kalan 196 bin 519 kişinin sağlık durumları hakkında henüz net bir açıklama yapılmış değil.

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