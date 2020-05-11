Londra’da Kovid-19 için açılan aşevi iftar paketi de dağıtmaya başladı

Londra’da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında kurulan mahalle aşevi, ramazan ayında iftar paketi de dağıtıyor.

Kentin kuzeyinde yer alan Kentish Town semtinde 20 yıldır hizmet veren Queen’s Crescent Toplum Merkezi (QCCA),Kovid-19 salgını sürecinde başlattığı aşevi hizmetine, ramazan ayında iftar paketlerini de ekledi.

QCCA yöneticisi Foyezur Miah yaptığı açıklamada, kendisinin de Kovid-19’a yakalandığını ve hastalık sürecinde salgından olumsuz etkilenenlere gıda yardımı fikrini geliştirdiğini söyledi.

Miah, QCCA’nın sınırları içinde yer aldığı Camden belediyesinden ve bağımsız bağışçılardan kısa sürede 30 bin sterlin topladıklarını belirterek, bu bütçeyle aylarca aşevi hizmeti verebilecek güce ulaştıklarını dile getirdi.

İnternet üzerinden bağış toplamayı sürdürdüklerinin altını çizen Miah, başlangıç bütçesini artırdıklarını kaydetti.

Miah, “Ramazan ayının girmesiyle aşevinin hizmetini iftar paketlerini de kapsayacak şekilde genişlettik.” diyerek, günlük gıda dağıtımının yüzde 40’ının bu kapsama girdiğini vurguladı.

“Camiler kapalı ancak cemaat ruhu ve sevgi hala mevcut”

Miah, yemekler için Sizzling Bombay adlı bir Hint restoranıyla anlaştıkları bilgisini paylaşarak, “Normal şartlarda 7 sterline (yaklaşık 63 TL) mal olacak iftar menüsünü, 2,5 sterline (22 TL) paket halinde temin edebiliyoruz. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle kepenk indirmek zorunda kalan bazı restoranlar da zaman zaman gönüllü olarak kampanyamıza yemek sağlıyor.” diye konuştu.

Her gün ortalama 150 kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Miah, gönüllülerin katkısıyla paketleri yaşlı muhtaçların evlerine kadar götürdüklerini söyledi.

Miah, “Camiler kapalı, aileler ve dostlar arasına mesafe girdi, insanlar ciddi ekonomik zorluk içinde ancak cemaat ruhu ve sevgi hala mevcut.” dedi.

Londra’nın en yoksul semtlerinden birinde yaş, cinsiyet, din, dil ayırmadan herkese yardım ulaştırdıklarına dikkati çeken Miah, bu yardımlardan çok sayıda evsizin de faydalandığını sözlerine ekledi.