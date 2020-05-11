İngiltere’deki sanal iftara 19 bin kişi katıldı

\r\n\r\nLondra Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sad\u0131k Khan'\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 'sanal iftarda' farkl\u0131 \u00fclkelerden farkl\u0131 din temsilcileri de yer ald\u0131.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle ibadethanelerin kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 M\u00fcsl\u00fcman \u00fclkelerde di\u011fer y\u0131llardan farkl\u0131 bir ramazan ay\u0131na tan\u0131kl\u0131k ediliyor.\r\n\r\n\u00d6nceki y\u0131llarda bulunduklar\u0131 yerlere yak\u0131n camilerde ya da davetlerde bir araya gelen M\u00fcsl\u00fcmanlar, bu y\u0131l ramazan\u0131 evlerinde ge\u00e7iriyor. Karantina ko\u015fullar\u0131 nedeniyle bir araya gelemeyen M\u00fcsl\u00fcmanlar ramazan geleneklerini sanal aleme ta\u015f\u0131d\u0131.\r\n\r\nSosyal mesafe \u00f6nlemlerinin uygulanmas\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131nda insanlar irtibatlar\u0131n\u0131 ileti\u015fim teknolojilerinin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 olanaklar \u00fczerinden s\u00fcrd\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u0130\u015f yerlerinin, okullar\u0131n, arkada\u015fl\u0131k gruplar\u0131n\u0131n hatta kabine toplant\u0131lar\u0131n devam\u0131 i\u00e7in g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc ileti\u015fim olana\u011f\u0131 sunan uygulamalara ra\u011fbet bir hayli artt\u0131.\r\n\r\nSalg\u0131n nedeniyle g\u00fcnl\u00fck al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 de\u011fi\u015fen M\u00fcsl\u00fcmanlar da, hatta farkl\u0131 din temsilcileri ve liderler sanal olarak bulu\u015fmaya devam etmek i\u00e7in yine bu uygulamalara y\u00f6neldi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de \u00fcnl\u00fc St Paul Katedrali'nde yap\u0131lan bu y\u0131lki iftar etkinli\u011fi internet \u00fczerinden 19 bin ki\u015fiyi bir araya getirdi. Londra Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sad\u0131k Khan'\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 'sanal iftarda' farkl\u0131 \u00fclkelerden farkl\u0131 din temsilcileri de yer ald\u0131.