İngiltere’deki sanal iftara 19 bin kişi katıldı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ın da katıldığı ‘sanal iftarda’ farklı ülkelerden farklı din temsilcileri de yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ibadethanelerin kapatıldığı Müslüman ülkelerde diğer yıllardan farklı bir ramazan ayına tanıklık ediliyor.

Önceki yıllarda bulundukları yerlere yakın camilerde ya da davetlerde bir araya gelen Müslümanlar, bu yıl ramazanı evlerinde geçiriyor. Karantina koşulları nedeniyle bir araya gelemeyen Müslümanlar ramazan geleneklerini sanal aleme taşıdı.

Sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmasıyla dünyanın dört bir tarafında insanlar irtibatlarını iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar üzerinden sürdürmeye çalışıyor. İş yerlerinin, okulların, arkadaşlık gruplarının hatta kabine toplantıların devamı için görüntülü iletişim olanağı sunan uygulamalara rağbet bir hayli arttı.

Salgın nedeniyle günlük alışkanlıkları değişen Müslümanlar da, hatta farklı din temsilcileri ve liderler sanal olarak buluşmaya devam etmek için yine bu uygulamalara yöneldi.

İngiltere’de ünlü St Paul Katedrali’nde yapılan bu yılki iftar etkinliği internet üzerinden 19 bin kişiyi bir araya getirdi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan’ın da katıldığı ‘sanal iftarda’ farklı ülkelerden farklı din temsilcileri de yer aldı.