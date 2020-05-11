“Boris Johnson imkansızı başarmaya çalışıyor”

18 hours önce
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BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle, Başbakan Boris Johnson’ın imkansızı başarmaya çalıştığını söyledi.

Triggle yağtığı açıklamada, “İngiltere Başbakanı imkansızı başarmaya çalışıyor. Bir yandan normal hayata dönerken diğer yandan az sayıda kaynakla virüsü kontrol altında tutmaya çalışıyor.” diyerek, hükümetin umudunun aşı olmadan, yerel salgınları büyümeden kontrol altına alabilmek olduğunu savundu.

Triggle şöyle devam etii: “Geçen ay artırılan test sayılarına rağmen ülkenin virüse mücadelesinde büyük boşluklar var. Test sonuçlarının çıkması uzun sürüyor ve huzurevi çalışanları gibi bazı gruplar düzenli olarak test yaptıramadıklarını söylüyor. İngiltere’nin filyasyon sisteminin, yani hasta olan kişilerin görüştüğü kişileri takip sisteminin ne kadar iyi olduğu da bilinmiyor.”

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