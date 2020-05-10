İskoçya özerk yönetimi Başbakanı Sturgeon: Kısıtlamalara uymaya devam edin

İskoçya özerk yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, halka koronavirüs salgını nedeniyle konulan kısıtlamalara uymaya devam etme çağrısı yaptı ve bu noktada kısıtlamaları gevşetmek için “riskin çok fazla olduğunu” belirtti.

Sturgeon “Duruma pek yardımcı olmayan haber başlıklarına bakarak, krizin hafiflediğini düşünebilirsiniz. Durum kesinlikle böyle değil. Bu, hayatları riske atar ve kısıtlamaları gevşetmemizi geciktirebilir. Kısıtlamaları dikkate almadığınız bir sefer, koronavirüs kaptığınız ve bir sevdiğinize geçirdiğiniz an olabilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmayın” dedi.

Sturgeon, virüsü bulaştırma oranının İskoçya’da Birleşik Krallık’ın diğer bölgelerinden daha yüksek olabileceğini de söylerken “Mesaj aynı. Lütfen evde kalın” diye de ekledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Pazar günü kısıtlamalarda bazı esnemeleri halka açıklaması bekleniyor.