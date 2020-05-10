“İnglitere’de kısıtlamalar erken kaldırılırsa 100 bin insan ölebilir”

18 hours önce
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Başbakan Boris Johnson’ın korona kısıtlamalarından çıkışın planını bugün açıklaması bekleniyor.

Britanya’da bilim insanları, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerini Başbakan Boris Johnson’la paylaştı. Raporda, “Eğer kısıtlama ve yasaklar erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 bin insan ölür” uyarısı yapıldı.

Sunday Times’ın haberine göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın bugün açıklayacağı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını hafifletme planı öncesi bilim insanları bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, “Eğer yasaklama ve kısıtlamalar çok hızlı ve çok erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 binden fazla ölüm olur” ifadesi kullanıldı.

Yasakları gevşetmenin farklı yöntemleri üzerinde farklı modellerde çalıştıklarını dile getiren bilim insanları, “Hareket için çok kısıtlı bir alan var” dedi.

Johnson’ın, kurallara uymayanlara verilecek cezanın artırılacağını, sokakta spor ve egzersiz yapmaya iznin genişletileceğini açıklaması bekleniyor.

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