İrlanda Cumhuriyeti dışında tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulanacak

18 hours önce
0 955 Bir dakikadan az
İngiltereye dönen yolcular

İngiltere’de havayolu şirketleri, hükümetin kendilerine, İrlanda Cumhuriyeti dışında tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina kuralı uygulanacağınısöylediğini duyurdu.

Kuralın bu ay sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Havayolu şirketlerini temsil eden kuruluş Airlines UK, bu politikanın güvenilir bir çıkış planına ihtiyaç duyduğunu ve haftada bir gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’ye gelenlerin konutlarınde kendilerini karantinaya alması gerekecek.

Hükümet ve havacılık kaynakları, karantinanın İngiltere’ye giriş yapanların, gümrük kapılarında bir adres bildirmesi anlamına geleceğini belirtti.

Yeni seyahat kısıtlamasının ne kadar süre uygulanacağı ve İngiltere’de oturmayanların, kiralık konutlarda kalmasına izin verilip verilmeyeceği net değil.

Kamyon şöförleri ve diğer önemli sektörlerde çalışanların kuraldan muaf tutulacağı bildiriliyor.

BBC Muhabiri Tom Burridge, şimdi böyle bir karantina uygulaması gerekliyse, birçok insanın bunun neden haftalar önce yapılmadığını sorgulayacağını söylüyor. Salgın döneminde yüzbinlerce insan İngiltere’ye döndü, ancak hükümet bunların büyük çoğunluğunun ülkelerine dönen İngiliz vatandaşları olduğunu söyledi.

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