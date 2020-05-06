İstatistik Ofisinin yeni verilerine göre Birleşik Krallık’taki korona ölümleri 32 bini geçti

\r\n\r\nB\u0130RLE\u015e\u0130K Krall\u0131k, Covid-19 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin resmi say\u0131s\u0131n\u0131n 32 bin 313'e y\u00fckselmesiyle Avrupa'da en fazla \u00f6l\u00fcm\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi \u00fclke oldu.\r\n\r\nBritanya \u0130statistik Ofisi'nin a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 yeni verilere g\u00f6re \u0130ngiltere ve Galler'de 24 Nisan haftas\u0131na ait 7 bin yeni Covid-19 \u00f6l\u00fcm\u00fc daha eklendi. B\u00f6ylece \u00fclkede salg\u0131n nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 32 bin 313 ile Avrupa'n\u0131n en y\u00fcksek rakam\u0131na ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde ise \u0130ngiltere n\u00fcfusunun be\u015f kat\u0131 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde olan Amerika Birle\u015fik Devletleri en fazla \u00f6l\u00fcm\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi \u00fclke konumunda bulunuyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de Covid-19 \u00f6l\u00fcmlerinin Avrupa'da ilk s\u0131raya \u00e7\u0131kmas\u0131, salg\u0131n\u0131n ilk g\u00fcnlerinde s\u0131k \u00f6nlemler almama taraftar\u0131 olan Ba\u015fbakan Boris Johnson h\u00fck\u00fcmeti \u00fczerindeki bask\u0131y\u0131 art\u0131yor.