İstatistik Ofisinin yeni verilerine göre Birleşik Krallık’taki korona ölümleri 32 bini geçti

4 hours önce
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BİRLEŞİK Krallık, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin resmi sayısının 32 bin 313’e yükselmesiyle Avrupa’da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

Britanya İstatistik Ofisi’nin açıkladığı yeni verilere göre İngiltere ve Galler’de 24 Nisan haftasına ait 7 bin yeni Covid-19 ölümü daha eklendi. Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 313 ile Avrupa’nın en yüksek rakamına ulaştı.

Dünya genelinde ise İngiltere nüfusunun beş katı büyüklüğünde olan Amerika Birleşik Devletleri en fazla ölümün gerçekleştiği ülke konumunda bulunuyor.

İngiltere’de Covid-19 ölümlerinin Avrupa’da ilk sıraya çıkması, salgının ilk günlerinde sık önlemler almama taraftarı olan Başbakan Boris Johnson hükümeti üzerindeki baskıyı artıyor.

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