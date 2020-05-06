Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü otoparka dönüştü

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de 35 milyon de\u011ferindeki eski\u00a0Kraliyet Hava Kuvvetleri \u00dcss\u00fc\u00a0(RAF) , elde kalan l\u00fcks ara\u00e7lar i\u00e7in otoparka d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nBicester kasabas\u0131nda bulunan Upper Heyford Eski Kraliyet Hava Kuvvetleri \u00dcss\u00fc (RAF) , l\u00fcks Range Rovers ve Jaguar spor otomobilleri de dahil olmak \u00fczere en az 35 milyon sterlin de\u011ferinde, yepyeni ara\u00e7lardan olu\u015fan bir otopark haline geldi.\r\nELDE KALAN L\u00dcKS ARA\u00c7LAR\r\nNormal zamanlarda arabalar\u0131 showrooma gitmeden \u00f6nce depolamak i\u00e7in kullan\u0131lan RAF , sekt\u00f6r\u00fc etkileyen koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle krizin e\u015fi\u011finde... Motor end\u00fcstrisi yeni otomobil sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131n Nisan ay\u0131nda y\u00fczde 97 d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve 1946 y\u0131l\u0131ndan bu yana en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye geriledi\u011fini ortaya koydu.\r\n\u0130FLASIN FOTO\u011eRAFI\r\nOtopark\u0131n havadan \u00e7ekilmi\u015f halinin payla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ise durumun ciddiyetini ortaya koydu., Salg\u0131n, showroom'lar\u0131n kapanmas\u0131na, m\u00fc\u015fterilerin evde kalmas\u0131na neden olurken, Nisan 2019'daki 68 bin ara\u00e7 sat\u0131\u015f\u0131na k\u0131yasla ge\u00e7en ay sadece 871 araba sat\u0131ld\u0131. Filo ve ticari ara\u00e7 sat\u0131\u015flar\u0131 da 93 binden 3 bin 500'e d\u00fc\u015ft\u00fc. Motor \u00dcreticileri ve T\u00fcccarlar Derne\u011fi'nin (SMMT) rakamlar\u0131na g\u00f6re, otomotiv sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn 1992'den bu yana en k\u00f6t\u00fc sezonunu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. SMMT Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mike Hawes, "Piyasan\u0131n canl\u0131 haf\u0131zadaki en k\u00f6t\u00fc performans\u0131, \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 de\u011fil" dedi.