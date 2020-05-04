100 yaşındaki İngiliz kadın 3 hastalığın ardından koronavirüse de yendi

6 hours önce
0 345 Bir dakikadan az

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’nin Sheffield kentinde salgına yönelik umutlandıran bir olay yaşandı.

Sheffield kentinde yaşayan 100 yaşındaki Rose Heeley’in daha önce iki kez kalp krizi, kızamık, boğmaca, kızıl hastalığı geçirmesinin ardından son olarak koronavirüsü de yenerek hastaneden taburcu oldu.

1919’da doğan ve 100 yaşında olana Rose Heeley’in azmi parmak ısırttı. Heeley hayatında ki kez kalp krizi, kızamık, boğmaca, ağır derecede kızıl hastalığı ve son olarak da koronavirüse yakalandı. Heeley, tedavi gördüğü hastanedeki 18 günlük yaşam savaşından sonra koronavirüsü de yenmeyi başardı. Hastaneden doktorların ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

KORONAVİRÜS BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ŞEY

İngiliz basınına konuşan Heeley, “Hayatımda gördüğüm, öğrendiğim ve yaptığım her şey sıkı çalışmanın ve katıksız bir cesaretin sonucudur. Koronavirüsün beni yenmesine izin vermedim. Gördüğüm en kötü şey. Gerçekten kötü ve korkunçtu. Ama hiçbir şey beni rahatsız edemez” dedi.

Rose Heeley’in 4 çocuğu, 11 torunu ve 22 tane torun çocuğu buluyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

10 hours önce
778

İngiltere’de koronavirüse karşı geliştirilen yeni bir ilacın denemelerine başlandı

10 hours önce
1,873

“İngiliz hükümeti koronavirüs pasaportu için teknoloji firmalarıyla görüşüyor”

14 hours önce
4,628

İngiltere’de koronavirüs sınırlamalarının kaldırılması noktasındaki kriterler belirlendi

3 days önce
2,532

Koronavirüs İngiltere’de yoksulları vurdu: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.