İngiltere’de 288 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28.734’e çıktı

17 mins önce
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Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle 288 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı, böylece ülkede can kaybı 28.734’e çıktı.

Bir önceki gün 315 kişi hayatını kaybetmişti. Bakan Hancock, hafta sonu verilerinin yavaş sisteme girilmesinden ötürü gerçek sayının daha yüksek olabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pazar günü 85.186 test yapıldığını söyledi. Hükümet günde 100 bin test yapılmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

‘Zirve noktası geride kaldı’

İngiltere’de hükümetin sağlık danışmanı yardımcısı Jonathan Van Tam, salgının “zirve noktasının geride kaldığını” söyledi, ancak enfeksiyon oranının “yakından izlenmesi gerektiğini” kaydetti.

Van Tam, İngiltere sağlık hizmetleri NHS’in de “iyi durumda olduğunu”, koruyucu ekipmanlarda “sıkıntılar yaşanmaya devam ettiğini”, ancak test konusunda ülkenin “iyi pozisyonda” olunduğunu kaydetti.

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