Ofislerde çalışanlar arasına bölmeler konması ve sıkı hijyen kuralları getirilmesi gündemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasına yönelik “yol haritasını” Pazar günü kamuoyuna açıklayacak.

Johnson’ın açıklayacağı planda, çalışma hayatıyla ilgili ayrıntılı düzenlemeler de olacak.

BBC’nin edindiği bilgiye göre taslak plan, açık ofis uygulamasının azaltılmasını ve gerektiğinde sosyal mesafeye alternatif bazı önlemlerin alınmasını öngörüyor. Alınacak ek hijyen önlemleri arasında, ofislerde çalışanlar arasına bölmeler konması ve çalışanların birbirlerine 2 metreden uzak olamayacakları durumlarda kişisel koruyucu ekipman kullanılması da var.

Taslak planda işverenlerden; çalışanlardan teçhizat kullanımını en düşük düzeye indirmeleri, farklı mesai saatleri belirlemeleri ve evden çalışanların sayısını en üst düzeye çıkarmaları isteniyor.

İngiltere’de sendikalar ise şirketlerin çalışanlara yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman tahsis edemeyeceğinden kaygılı.

Bir diğer endişe de bu durumda şirketlerin istemeden de olsa kişisel koruyucu ekipmanlar için Ulusal Sağlık Hizmetleri’yle (NHS) rekabete girmeleri.

BBC’ye konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “yakın çalışmaları hayati önemde” olan insanların ofislerinde kendilerini güvenli hissetmeleri için fiziki bölme, kişisel koruyucu ekipman ve koronavirüs testi gibi önlemlere başvurulabileceğini söyledi.

İngiltere’de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başlandığı 23 Mart’tan bu yana şirketlerin büyük bölümü kapalı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları daha sonra 7 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.