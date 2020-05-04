İngiltere’de koronavirüs sınırlamalarının kaldırılması noktasındaki kriterler belirlendi

2 hours önce
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İngiliz hükümetinde bakan olan Micheal Gove, düzenlediği basın toplantısında, ülkede sınırlamaların gevşetilmesi ile ilgili yol haritasına ilişkin, Başbakan Boris Johnson’a sunulacak raporun kapsamlı olacağını da söyledi.

Gove, aşamalı bir gevşeme planını üzerinde çalışıldığını duyurdu ve şunları söyledi:

“Bu kapsamlı plan, nasıl ekonominin yeniden çalışır hale getirilebileceği, çocukların okula nasıl döneceği, işe güvenli bir şekilde nasıl seyahat edileceği ve işyerlerinde güvenli ortamın nasıl sağlanabileceğini ortaya koyacak”

Bakan Gove, sınırlamaların gevşetilmesi ile ilgili kriterleri de sıraladı:

  • Vaka sayılarının azalması,
  • Can kaybı sayılarının düşmesi,
  • İngiltere Sağlık Servisi’nin (NHS) hazırlıklı olması,
  • NHS’in kapasitesinin ikinci bir dalgayla tehlike altına girmemesi

Gove, gelecekte virüs yayılımındaki olası artışlar karşısında, “bölgesel sınırlamalar” getirilebileceğini de duyurdu.

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