Dünya genelinde Coronayı yenenlerin sayısı 1 milyon 150 bini geçti

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti. Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 245 bini aştı. İtalya’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884’e yükseldi. Dünya genelinde corona virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 150 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin 379’a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 877 vaka kayda geçti.

Dünyada virüs bulaşan 1 milyon 150 bin 497 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (178 bin 235), İspanya (148 bin 558), Almanya (130 bin 600), İtalya (81 bin 654), İran (78 bin 422), Çin (77 bin 713), Türkiye (63 bin 151) ve Fransa (50 bin 784) oldu.