İngiltere Koronavirüs ölümlerinin en çok görüldüğü 3. ülke oldu
ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 194 bine çıkarken, can kaybı 227 bin 671.
- ABD’deki vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaşırken, can kaybı da 60 binin üzerine çıktı.
- 26 bin 166 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, İspanya ve Fransa’yı geçerek, en çok can kaybının yaşandığı 3. ülke oldu.
- Avrupa’da salgından en kötü etkilenen ülke ise 27 bin 682 can kaybıyla İtalya. Vaka sayısının düşüşe geçtiği ülkede önlemler Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevçetilmeye başlanacak.