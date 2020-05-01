İngiltere Koronavirüs ölümlerinin en çok görüldüğü 3. ülke oldu

15 mins önce
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ingiltere duvar resmi

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 194 bine çıkarken, can kaybı 227 bin 671.

  • ABD’deki vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaşırken, can kaybı da 60 binin üzerine çıktı.
  • 26 bin 166 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere, İspanya ve Fransa’yı geçerek, en çok can kaybının yaşandığı 3. ülke oldu.
  • Avrupa’da salgından en kötü etkilenen ülke ise 27 bin 682 can kaybıyla İtalya. Vaka sayısının düşüşe geçtiği ülkede önlemler Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevçetilmeye başlanacak.
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