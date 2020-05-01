Oxford Üniversitesi ve ilaç üretim devi AstraZeneca koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi

İnsanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başlayan Oxford Üniversitesi’nin çalışmalarına, ecza devi AstraZeneca da katılıyor. Üniversitenin aşıyı bulması durumunda üretim ve dağıtımını kâr amacı gütmeden AstraZeneca üstlenecek.

Aşının bulunması ve etkili olduğunun kanıtlanması halinde, dünya genelinde yaygın hale gelebilmesi ve hızla tüm insanlara yapılabilmesi için bu ortaklıkta uzlaşıldığını belirtiliyor.

23 Nisan’da yüzlerce gönüllünün katılımıyla insanlar üzerinde denenmesine başlayan aşı çalışmaları için, İngiliz hükümeti de 20 milyon pound veriyor.

BBC Radio 4’e konuşan Oxford Üniversitesi’nden Profesör Sir John Bell, bu ortaklığın “pandemilerle mücadelede çok büyük bir güç olacağını” söyledi.

Bell, Haziran ayı ortasında insanlar üzerinde yapılan denemelerden bir sonuç almayı beklediklerini de açıkladı.