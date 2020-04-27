Birleşik Krallık’ta salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş yaşanıyor

3 hours önce
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Birleşik Krallık’taki hastanelerde 360 kişinin daha Koronavirüs sebebiyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 26 Nisan saat 17.00 itibarıyla Birleşik Krallık’taki hastanelerde salgın sebebiyle 360 kişinin daha yaşama veda ederek, toplam kayıp sayısının 21 bin 92 kiye yükseldiği duyuruldu.

TEST SAYISI ARTIYOR

Cuma gününden itibaren Koronavirüs testi yapılan kişi sayısının arttığı Birleşik Krallık’ta, 27 Nisan saat 09.00 itbarıyla 26 bin 355 kişiye daha test yapılarak, toplam test edilen kişi sayısı 569 bin 768’ye ulaştı.

Test edilen 26 bin 355 kişiden 4 bin 310’da da virüse rastlanarak, Birleşik Krallık’taki toplam vaka sayısı 157 bin 149’a yükseldi.

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