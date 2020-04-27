İngiltere’de kısıtlamaların kaldırılmasına 5 göstergeye göre karar verilecek

4 hours önce
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Prof. Dr. Chris Whitty,

İngiltere hükümetinin en üst düzey sağlık danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty, mevcut sokağa çıkma kısıtlamalarla ilgili karar verilirken, hükümet tarafından beş göstergenin göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

Whitty, hükümetin düzenlediği günlük bilgilendirme toplantısında bu göstergeleri şöyle sıraladı:

  1. Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS), kritik durumda olanlara sağlık hizmeti verme kapasitesinin olması,
  2. Koronavirüs kaynaklık günlük ölümlerin sürdürülebilir ve sürekli şekilde gerilemesi,
  3. Virüsün yayılma hızının yönetilebilir seviyelere inmesi,
  4. Test ve kişisel koruyucu ekipman gibi operasyonel konularda arzın ileride doğacak talebi karşılayabilecek düzeyde olması,
  5. Mevcut önlemlerde gidilecek ayarlamaların ikinci bir dalga riski doğurmayacağından emin olunması.
Sağlık Bakanı Matt Hancock

Başbakanlık’ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’de hastanelerde koronavirüs nedeniyle meydana gelen can kaybının 360 kişi daha artarak, 21 bin 92’ye ulaştığını söyledi.

Hancock, kanser ve akıl sağlığı gibi en acil konularda NHS’in sağlık hizmetlerinin yarın normal düzeylere dönmeye başlayacağını da ifade etti.

Hancock, “Yarından itibaren, kanser tedavisi ve akıl sağlığı gibi en acil alanlardan başlayarak NHS’in sunduğu diğer hizmetlere yeniden başlayacağız. Tedavi süreçlerinin yeniden başlamasının hızı, yerel koşullara bağlı olacak” dedi.

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