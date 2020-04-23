İngiltere’de Koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor: 616 kişinin daha öldüğü açıklandı

3 hours önce
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısını güncelledi. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık’taki hastanelerde 22 Nisan saat 17.00 itibarıyla 616 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Tespit edilen korona sebepli can kayıplarının toplam sayısı ise 18 bin 738’e yükseldi.

Açıklamada ayrıca 23 Nisan saat 09.00 itibarıyla 14 bin 629 kişiye daha Korona testi yapıldığı, test edilen toplam kişi sayısının 425 bin 821 olduğu belirtildi.

Test yapılan son 14 bin 629 kişiden 4 bin 583’ünde virüse rastlandığı açıklanarak, toplam vaka sayısının 138 bin 78’e ulaştığı duyuruldu.

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