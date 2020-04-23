Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyemizin kızı için yardım kampanyası

Londra’nın Enfield bölgesinde çalıştığı yaşlı bakımevinde Kovid-19 virüsü kapan ve kaldırıldığı hastanede cuma günü hayatını kaybeden Sonya Kaygan (25) adlı Türk anne için yapılan yardım kampanyasına yoğun destek geliyor.

Merhume için düzenlenecek cenaze töreni ve kızının bakımı için para toplayan bir GoFundMe sayfası şimdiye kadar 19 bin sterlinden fazla para topladı.

Üç yaşındaki bir kızı Ayşe’ye daha güzel bir yaşam sağlamak için genç anne, Winchmore Hill bölgesinde bulunan Elizabeth Lodge Bakımevinde çalışıyordu.

BBC’ye konuşan talihsiz kadının kuzeni Sherrihan Afifi, genç kadının bir hastane odasında yalnız ölmesine çok üzüldüklerini söyledi. Sonya’nın mart ayı ortalarında öksürmeye başladığını, ay sonuna doğru ise nefes almakta zorlanır hale geldiğini ifade eden Afifi, “Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine annesinin çağırdığı bir ambulans onu Palmers Green’deki oturduğu evden alıp hastaneye götürdü. Sonya, ambulansa girmek üzereyken, kızına bakarak ağlıyordu ve annesinden ona iyi bakmasını istedi. Sanki kızını son kez gördüğünü biliyordu” dedi.

Küçük Ayşe, annesinin öldüğü henüz bilmiyor. Genç kadının geride kalan küçük kızı Ayşe’ye aynı adı taşıyan annesi ‘Ayşe’ bakacak.

Aşağıdaki linkinden ulaşılarak katkıda bulunulabilecek kampanya kapsamında toplanacak yardımlar cenaze masraflarına ve 3 yaşındaki kızının bakımı için harcanacak.

www.gofundme.com/f/care-worker-sonya-kaygan-26-loses-covid19-battle