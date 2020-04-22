Çoğu milletvekilinin Zoom ile bağlandığı parlamentonun ilk sanal oturumu gerçekleşti

3 hours önce
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İngiltere'de parlamento Zoom ile ilk sanal oturumunu gerçekleştirdi

İngiltere’de Avam Kamarası ilk sanal oturumunu gerçekleştirdi.

Normalde her çarşamba başbakanın milletvekillerinden gelen soruları yanıtladığı oturum, parlamentodan konuşan Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın online olarak evlerindeki kameralarla bağlanan milletvekillerinin sorularını yanıtlamasıyla gerçekleşti.

İşçi Partisi’nin yeni lideri olarak seçilen Keir Starmer da parlamentodaki yerini alırken partisinin lideri olarak ilk kez tartışmaya katıldı.

Salı günü kabul edilen yasaya göre parlamento 12 Mayıs’a kadar yeni sosyal mesafe kurallarıyla toplanacak.

Böylece birbirine mesafeli bir şekilde parlamentoda en fazla 50 milletvekili olabilecek; diğer milletvekilleri evlerinden bağlanacak.

Zoom video konferansı sayesinde 120 milletvekili aynı anda tartışmalara katılabilecek.

Bunun için parlamentoya kameralar yerleştirildi.

Kimi basın kuruluşları bunun maliyetinin aylık 369 bin pound olacağını öne sürdü.

BBC’nin parlamento muhabiri Mark D’Arcy, bağlantılarda kimi zaman sorun yaşansa da genel olarak oturumun başarılı geçtiğini belirtti.

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