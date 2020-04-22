İngiltere’de futbolcular sağlık sistemine para bağışlamak için Fifa 20 turnuvasına katıldı
İngiltere’de profesyonel futbol müsabakaları durdurulsa da futbolcular oyun konsolları üzerinden birbirleriyle rekabet etmeye devam ediyor.
Premier Lig’den bazı futbolcular ve müzisyenler ePremier League Invitational adlı Fifa 20 turnuvasında yarışıyor.
Turnuva BBC Sport internet sitesinden izlenebiliyor.
Turnuvayı kazananlar ödüllerini, Premier Lig oyuncuları tarafından Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına yardım için kurulan #PlayersTogether inisiyatifine bağışlayacak.
Bugünkü müsabakada Manchester City ve İngiltere forveti Raheem Sterling, Crystal Palace forveti Wilfried Zaha’yı 5-4 yendi.