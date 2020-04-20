Vauxhall otomotiv İngiltere’deki tesislerini açmaya hazırlanıyor

31 mins önce
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Coronavirüs salgını sebebiyle kapatılan tesisler yavaş yavaş açılmaya başlanıyor. İşbaşı kararı alan markalardan sonuncusu da, İngiltere’nin Opel’i olan Vauxhall’dan geldi. Firma, Ellesmere Port’ta bulunan tesisini İngiliz hükümetinin de onayı ile birlikte açacak.

Markanın yaptığı açıklamada, tesisin kapalı kaldığı süre boyunca güvenlik tedbirleri ile donatıldığı belirtilmiş. Üretici bu tedbirleri önce hükümete, ardından markanın işçi sendikası olan Unite’a tanıtmış. Vauxhall’a göre fabrikanın açılması için son düzenlemeler de yapılmış durumda.

Tesisin her köşesinde 100 yeni güvenlik önlemi alındığını belirten basın açıklamasına göre tüm çalışanların sık sık ateşi ölçülecek. Firma her gün çalışanlarına yüz maskesi dağıtacağını da açıklamış. Bununla birlikte -özellikle üretim bandında- çalışanların iki metre aralıklarla durması sağlanacak.

Tüm kapıların, kapı kolları ile etkileşime geçmemek adına (yangın kapıları hariç) sürekli olarak açık olacağı da ifade edilen önlemler arasında. Bununla birlikte çalışma alanları ve sürekli kullanılan yerler de sık sık temizlenecek.

Kaynak: motor1

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