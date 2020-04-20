İngiltere’de çoğu siyah ve etnik azınlıklara mensup 70 sağlık çalışanı salgın sebebiyle yaşamını yitirdi

İngiltere’de koronavirüs salgını başladığından beri 70 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

BBC’nin araştırmaları sonucu elde ettiği veriler, siyah, Asyalı ve diğer etnik azınlık kökenli (BAME) sağlık çalışanları arasında ölüm oranının çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Etnik kökeni tespit edilen 60 ölüm vakasının 42’sinin BAME’ye mensup olduğu görüldü.

Resmi rakamlara göre, Ulusal Sağlık Sistemi NHS’te çalışan toplam 1,2 milyon işgücünün beşte birini BAME kökenliler oluşturuyor.

Pazar günkü verilere göre İngiltere’de koronavirüs vakalarının sayısı 120 bini, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 16 bini aştı.