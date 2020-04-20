Bakım evinde kalan toplum üyemiz Korona kurbanı oldu

Koronavirüs salgını toplum üyelerimizi aramızdan koparmaya devam ediyor. Londra’daki bir bakım evinde kalan Kıbrıs kökenli Munuse Nabi’nin de salgına yenik düşerek hayatını kaybettiği duyuruldu.

Farklı sağlık sorunları olduğu bilinen Nabi’nin virüse yaklandıktan sonra durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Merhumenin oğlu Erkan Eric Nabi, sosyal medyadan paylaştığı mesajı ile yürekleri burktu.

Erkan Eric Nabi sevgili annesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

“Sevgili annem Munuse Nabi, bu sabah erken saatlerde vefat etti. Sağlık sorunları ile uzun bir savaşı vardı ama sonunda COVID-19 ile savaşamadı. O benim tek duygumdu, tek motivasyonumdu ve şimdi onsuz çok yalnız ve boş hissediyorum. Melekler onu cennete götürsün ve ona sonsuz huzur versin. Canım annemi çok özlüyorum. Mekani cennet olsun, nurlar içinde uyusun.”

SKANDAL İHMALKARLIK İDDİASI

Munuse Nabi’yi tanıyan bir sosyal medya kullanıcı Birleşik Krallık’taki bakım evlerinde kalan kimsesiz ve yaşlıların salgına karşı ölüme terk edildiklerini ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, farklı sağlık sorunları da olan Munuse Nabi’nin durumunun son iki haftadır ağırlaştığı, mahalle doktorunun ziyaret etmeden sadece video konferans yolu ile yaptığı muayenede merhumeye ağrı kesici verdiği ve ambulans çağrılmasını reddettiği belirtilerek, nefes dahi almakta zorlanan Nabi’nin telefonda konuşamayacak durumdayken, Nabi’nin ailesine yapılan açıklamada, kaldığı bakım evinde huzur içinde dinlediği söylendiği iddia edildi.

Ailesinin çabaları sonucu hastaneye kaldırılan Nabi’nin bu sabah erken saatlerde yaşam mücadelesini kaybederek, vefat ettiği duyuruldu.

KAYIP SAYISIMIZ 111 KİŞİ OLDU

Koronavirüs salgını Birleşik Krallık’ta görülmeye başladığından bu yana, 111 toplum üyemizin salgın sebebiyle hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

Hayatını kabedenlerin 78’i Kıbrıs kökenli toplum üyelerimiz olurken, 33’ü Türkiye kökenli toplum üyelerimiz oldu.

Londra Gazete olarak vefat eden toplum üyelerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve acılı ailelerine baş sağlığı dileriz.

TÜRKİYE KÖKENLİLER (33)

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, Hasan Ergönül, Mevlüt Bozdoğan, Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Mahmut Özcan, Ali Nurdağı, Hüseyin Buz, Cuma Çetin, Fatma Kurt, Hıdır Uzun, Ali Kalaycı, Süleyman Özdemir, İsmail Taşçı, Zeynep Çakantemur, Ömür Alişan, Gülüzar Ağbacı, Vahide Bektaş, Elif Keskin, Ramazan Ç., Hatice Araz, Döndü Kurt, Murat Ekici, Aziz Özdil, Erkan Şahin, Ali Özel, Rahmi Bıyık, Fehmi Gür, Nevga Çöker ve İffet Bilaloğlu.

KIBRISLI TÜRKLER (78)

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Mustafa Ahmet, Yıldıray Faik, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Ahmet Konkurt, Safi Levent, Mehmet Erdoğan, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Ş., Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Rahme Ahmet Tayip, Çetin Çetinkaya, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Türker Enver, Rıfat Hasan Rezvan, Sündüz Yusuf Ramadan, Salise Tolgay Demirağ, Hilmi Miksi, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Ergün Osman, Emine Aziz, Suna Arif, Yaşar Cevahir, Ayşe Ali, Şakir Cemal, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein (Talat Gusela), Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, Erdal Kemal Yılmaz, Erbay Kemal Yılmaz, Hüseyin Türkan, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Mustafa Şükrü, Ekrem Hasan, Salih Hasan, Mehmet Emirzade, İsmail Özbarış, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür, Sonya Kaygan, Ayten Yusuf, Fikriye Halil Emir, Özgür Celal, Mustafa Cavit, Hilmi İbrahim, Hüseyin İbrahim, Layka Nemes Hüseyin, Munuse Nabi, Ufuk Kalkan, Saydam Akpınar, Nezihe Köşe, Mustafa Ahmet ve Cihan Sadık.