İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum gününde ilk kez top atışı yapılmayacak

İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle, Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum günü olan 21 Nisan’da kutlama amaçlı top atışı yapılmayacağı açıklandı.

94 yaşına girecek olan Kraliçe’nin 68 yıllık hükümdarlığı döneminde bunun ilk kez olduğu belirtiliyor.

2. Elizabet’in doğum günü için özel kutlama yapacağı ve sosyal medyada bir mesaj paylaşacağı belirtildi.

Kraliçe’nin doğum günü vesilesiyle Haziran’da yapılan özel geçit töreninin iptal edildiği de daha önce açıklanmıştı.