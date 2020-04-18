Londra’da otobüsler bedava oldu ve binişler orta kapıdan yapılacak

8 hours önce
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Londra’da 20 otobüs şoförünün corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından şoförlere yakınlaşmayı azaltmak için otobüsler ücretsiz hale getirildi. Böylece ulaşım kartını basmak için yolcular şoför koltuğuna yaklaşmamış olacak aynı zamanda vatandaşlara ekonomik olarak da destek verilmiş oldu.

Londra’da corona virüsü ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Şehirde 20 otobüs şoförü, mesaileri sırasında virüs kapıp hayatını kaybetmesinin üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şoförleri koruma amacıyla 20 Nisan pazartesi gününden itibaren otobüs yolcularından ücret alınmayacağını açıkladı. Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de otobüse ön kapıdan biniyor ve ödemeler burada yapılıyor. Bu sırada yolcular ile şoförler birbirlerine fazlasıyla yaklaşıyor.

ORTA KAPIDAN BİNİLECEK

Otobüslerin ücretsiz olmasıyla birlikte artık yolcular araçlara binmek için orta kapıları kullanacak. Bu sayede şoförler için de sosyal mesafe kuralı uygulanabilecek. Belediye Başkanı Khan yaptığı açıklamada, “Toplu taşıma birimlerimizde şimdiye kadar 20’si şoför olmak üzere 26 çalışanımız corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümler beni derinden yaraladı. Umarım yeni önlemlerimiz sayesinde ölümlerin önüne geçebiliriz. Londralılara, çok zorunlu olmadıkça toplu taşımaları kullanmamalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

İngiltere’de karantina uygulamalarının başlamasının ardından Londra’da toplu taşıma kullanımı, yüzde 90 gibi büyük bir oranda düştü.

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