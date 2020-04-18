İngiltere’de ölüm döşeğinde gelen mektup yürekleri burktu

2 hours önce
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Korona virüsün can almaya devam ettiği İngiltere’de hastalık ile boğuşan bir kadının, ölmeden önceki son isteği yürekleri burktu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği İngiltere’de duygusal anlar yaşandı. İngiltere’nin Peterborough kentindeki Philia Lodge bakım evinde koronavirüs tedavisi gören ölüm döşeğindeki Peggy adlı kadına tedavisi süresince yanında olan hemşireden son isteği olarak çocuklarından gelen mektubu okumasını istedi. Huzurevinde görevli hemşire yaşlı kadını kırmadı, çocuklarından gelen mektubu okumaya başladı.

“GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ ANNESİN”

Çocukları tarafından yaşlı kadına gönderilen mektupta “Sakın korkma Anne. Yanında olamadığım için çok üzgünüm ama sakın korkma, babam seninle birlikte olacak. Eminim uzun zamandır ona katılmanı bekliyordu. Hepimiz tarafından ne kadar sevildiğini bilmeni istiyorum. Sen gelmiş geçmiş en iyi annesin” ifadelerini kullandı.

MEKTUPTAN SONRA ÖLDÜ

Peggy, hemşirenin mektubu okuduktan 6 saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Hemşire tarafından ölüm döşeğindeki hastaya gelen mektubun okunduğu anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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