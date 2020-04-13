Buckingham Sarayı yanında cinsel ilişkiye giren çifte “Sosyal mesafeye uyun” uyarısı

4 hours önce
0 1,279 Bir dakikadan az

Tüm dünyada Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrıları yapılırken, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın karşısındaki alanda cinsel ilişkiye giren çift bir anda gündeme yerleşti. İngiltere polisi, çifte, “Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun” uyarısı yaptı.

Koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere’de koronavirüse kayıtsız kalan çift ülke gündemine oturdu. Londra’daki Buckingham Sarayı’nın karşısındaki alanda cinsel ilişkiye giren çifti yakalayan İngiltere polisi, gözaltına almak yerine “Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun” uyarısı yaptı.

SARAYIN KARŞISINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

Buckingham Sarayı’nın karşısındaki yeşil alanda önceki gün çekilen görüntülerde, bir çift herkesin ortasında cinsel ilişkiye girerken görüldü. Etraftaki kalabalığa aldırmayan çift, polislerin uyarısından sonra toparlandı.

“KRALİÇE BUNU GÖRSE ÖFKEDEN DELİYE DÖNERDİ”

Birdcage Walk’taki kaldırımların hemen yanında cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçenler polislere şikâyet etti. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun’a konuşan görgü tanıkları, “Kraliçe bunu görse öfkeden deliye dönerdi. Buckingham Sarayı’nın gölgesinde tavşan gibi davrandılar” yorumunu yaptı.

“SOSYAL MESAFENİZİ KORUYUN”

Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis çifti kovmak ya da gözaltına almak yerine, “Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun” diye uyarıda bulundu.

“HİÇ RAHATSIZ OLMADILAR”

Yaşananları telefonunun kamerasıyla kaydeden 27 yaşındaki bir bisikletçi, “15 dakika boyunca yakınlaştılar ve daha sonra kadın adamın üzerine çıkarak cinsel ilişkiye girdiler. Ben doğrudan onlara baktım ama hiç rahatsız olmadılar. Sonra da onları kameraya çektim” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
758

Sağlık Bakanı Hancock’tan “Sosyal mesafeyi koruyun” çağrısı

4 weeks önce
4,141

Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı’nı terk etti

28 October 2019
286

S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı

13 July 2019
367

İngiltere Merkez Bankası’ndan “anlaşmasız ayrılık” uyarısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.