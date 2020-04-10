Birleşik Krallık’ta salgın sebebiyle 931 kişi daha vefat ederek toplam sayı 9 bine dayandı

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Ulusal Sağlık Servislerinin (NHS) bugün yapmış oldukları açıklamaya göre Birleşik Krallık genelinde 953 kişi daha salgın sebebiyle hayatlarını kaybetti.

NHS tarafından yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık genelinde Koronavirüs sebebiyle hastanelerde yaşamlarını yitirenlerin sayısı 8 bin 931’e yükselmiş oldu.

İNGİLTERE’DE 866 KİŞİ ÖLDÜ

NHS İngiltere’den yapılan açıklamada ülkedeki hastanelerde 866 kişinin salgın sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirtilerek, sadece İngiltere’de 8 bin 114 kişinin öldüğü açıklandı.

İngiltere’de yaşamını kaybedenlerin 27 ile 100 yaşları arasında olduğu açıklanırken, ölen 56 kişinin hiçbir sağlık sorunun olmadığına dikkat çekildi.

İSKOÇYA’DA 48 KİŞİ ÖLDÜ

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon bugün yaptığı açıklamasında ülkesinde 48 kişinin daha virüse yenik düştüğünü ifade ederek, İskoçya’da toplam 495 kişinin öldüğünü duyurdu.

Galler’de ise 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam kayıp sayısının 315 olduğu açıklanırken, Kuzey İrlanda’da ise 10 kişinin daha Korona sebebiyle vefat ettiği ve toplam sayının 315’e yükseldiği açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMADI

Koronavirüs sebebiyle yaşamlarını yitirenlerin sayıları Ulusal Sağlık Sistmeleri tarafından yapılan açıklamaya göre belirlendi. Konu hakkında günlük bildiri yayımlayan Sağlık Bakanlığı ise henüz açıklama yapmış değil.