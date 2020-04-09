İngiltere’de dünyayı tedirgin eden araştırma

İngiltere merkezli araştırma ve yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs salgını sonrası yaşanan dünya genelindeki ekonomik durgunluk sebebiyle yaklaşık bir milyar insanın yoksulluk sınırında yaşayabileceğini açıkladı.

Araştırma kuruluşu Oxfam, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrası milyarlarca insan üzerinde oluşabilecek ekonomik etkinin sonuçlarını yayımladı.

Kuruluş şu andaki krizin 2008’deki ekonomik bunalımdan çok daha kötü olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde açlık ve yoksullukla mücadele amacıyla 19 farklı vakfın bir araya geldiği Oxfam, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantısından bir hafta önce Covid 19 kriziyle ilgili bir rapor yayımladı.

“Aşırı yoksulluk yaşanacak”

Buna göre dünya genelinde günlük 1.90 doların altında kazanan ve “aşırı yoksul” olarak tanımlanan 434 milyon kişinin, dünya genelinde 922 milyona ulaşacağı kaydedildi. Bunun yanında fakirlik sınırı olarak kabul edilen ve günde 5.50 doların altında kazanan kişilerin sayısının ise 548 milyondan 4 milyara çıkabileceği ifade ediliyor.

Raporda 1990 yılından bu yana ilk kez dünya genelindeki fakirlik oranının bu derece artış gösterebileceği belirtilirken, sosyal haklara sahip olmayan ve gelişmemiş ülkelerde daha ziyade kayıt dışı olarak çalışan kadınların bu durumdan erkeklere nazaran daha fazla etkileneceği aktarıldı.

Oxfam’ın verilerine göre dünya genelinde 2 milyar çalışanın kayıt dışı olarak hayatını idame ettirdiği ve bu kişilerin hastalık izni, sigortası ve sosyal güvencelerinin olmadığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca bu durumdan kurtulmak için en az 2.5 trilyon doların gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere destek amacıyla devir daim olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde son 2.5 ay içerisinde 1.5 milyon insan enfekte olurken, 90 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. Hastalığın ilk çıktığı günlerde ölüm oranı yüzde 2-3 arasında değişirken, şu anda bu rakam yüzde 22’ye yükseldi.