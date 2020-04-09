İngiltere’de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı

5 hours önce
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İngiltere’de kısa süre önce kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakan Boris Johnson’un yoğun bakımda olduğu İngiltere’de kısa süre önce 3 hemşire kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalmıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Harrow bölgesindeki Northwick Park Hastanesi’nde çalışan 3 hemşirenin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı.

3 hemşirenin vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

Hemşireler, salgının İngiltere’de zirve yapmadığı Mart ayı içinde çöp torbaları giyerek inisiyatif kullanmak zorunda kaldıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine kişisel koruyucu ekipman vermediği için başka seçenekleri kalmadığını belirtmişti.

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