Koronavirüse yakalanan Prens Charles taburcu edildi

5 hours önce
0 237 Bir dakikadan az

Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi.

Clarence House’un sözcüsünden yapılan açıklamada, “Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi’nin karantinadan çıktığını doğruluyor” ifadeleri kullanıldı.

Clarence House, 25 Mart’ta Prens Charles’a (71) Koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Teşhisin ardından eşi Camilla Parker Bowles’a (72) da Koronavirüs testi yapılmış, ancak Bowles’ın testleri negatif çıkmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 mins önce
0

İngiltere`de yaşayan Zonguldaklı Serkan Aydın da Koronavirüs sebebi ile vefat etti

52 mins önce
5

İngiliz profesör: Koronavirüs uzaydan geldi

3 hours önce
1,089

İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 22 bin 141, ölü sayısı 1408

5 hours önce
689

Koronavirüsün vurduğu İngiltere’de iç istihbaratında kritik değişiklik

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin