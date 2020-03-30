Koronavirüsün vurduğu İngiltere’de iç istihbaratında kritik değişiklik

\r\n\r\n\u0130ngiltere \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Priti Patel bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Ken McCallum\u2019un, MI5 \u0130ngiliz \u0130\u00e7 \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc olarak Sir Andrew Parker\u2019in yerini alaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\u0130ngiliz medyas\u0131 g\u00f6rev de\u011fi\u015fikli\u011fini, koronavir\u00fcs ile m\u00fccadelede yeteri kadar ba\u015far\u0131l\u0131 olunmamas\u0131na ba\u011flad\u0131.\r\n\r\nHalen Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6rev yapan Ken McCallum\u2019un 25 y\u0131ld\u0131r istihbarat servisi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nMcCallum\u2019un, Nisan\u2019da emekli olmas\u0131yla birlikte Parker'\u0131n g\u00f6revini devralmadan \u00f6nce bir ge\u00e7i\u015f d\u00f6nemi olaca\u011f\u0131 da belirtildi.\r\n\r\n\r\nDE\u011e\u0130\u015e\u0130M N\u0130SAN SONU OLACAK\r\nBakan Patel, i\u00e7i\u015fleri bakan\u0131 oldu\u011fundan beri McCallum ile yak\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onu yeni Genel M\u00fcd\u00fcr olarak atamaktan mutluluk duydu\u011funu belirterek, \u201cE\u015fi benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f ulusal g\u00fcvenlik tehditleriyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yoruz. Onun (McCallum) deneyimi ve vizyonunun \u0130ngiltere\u2019nin bu zorluklarla ba\u015fa \u00e7\u0131kmas\u0131na olanak sa\u011flayaca\u011f\u0131ndan eminim\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nBakan Patel ayr\u0131ca, \u2018\u00f6zveri ve ba\u011fl\u0131l\u0131kla \u00fclkesine hizmet eden\u2019 Parker\u2019a da \u00e7abalar\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti.\r\nMcCallum ise MI5\u2019in amac\u0131n\u0131n olduk\u00e7a motive edici oldu\u011funu belirterek \u201c\u00c7al\u0131\u015fma hayat\u0131m\u0131 bu ekip \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na adam\u0131\u015f biri olarak Genel M\u00fcd\u00fcr olarak g\u00f6rev almam\u0131n istenmesi b\u00fcy\u00fck bir ayr\u0131cal\u0131k\u201d ifadelerini kulland\u0131. McCallum\u2019un yeni g\u00f6revine Nisan sonunda ba\u015flayaca\u011f\u0131 bildirildi. \u00d6te yandan \u0130ngiliz medyas\u0131 g\u00f6rev de\u011fi\u015fikli\u011fini, koronavir\u00fcs ile m\u00fccadelede yeteri kadar ba\u015far\u0131l\u0131 olunmamas\u0131na ba\u011flad\u0131.\r\n\r\n