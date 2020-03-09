Annesinin kafasını kesip beynini çıkardı ve çantasında taşıdı

İngiltere’nin Ashington kentinde korkunç bir vahşet yaşandı. Odessa Carey (36), 73 yaşındaki annesini öldüresiye dövdükten sonra bıçak ve makasla kafasını kesti. Vahşeti bununla kalmayan Odessa yaşlı kadının beynini çıkardı ve yakalandığında annesinin kafası çantasındaydı. İşte o vahşi cinayetin detayları.

İngiltere’yi karıştıran vahşi bir cinayet işlendi. Kan donduran olay, İngiltere’nin Ashington kentinde meydana geldi. 36 yaşındaki Odessa Carey, kendisiyle aynı isimde olan 73 yaşındaki annesi Odessa’yı vahşice öldürmekle suçlanıyor.

Görgü tanıkları yaşadıkları şoku duruşmada anlatırken, mahkeme salonu buz kesti. Cani kadının arkadaşı John Murray, Odessa’nın evinin bahçesine geldiğini ve elindeki çantadan annesinin kesilmiş başını çıkardığını anlattı.

Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen olayda, Odessa’nın annesini öldüresiye dövdükten sonra bıçak ve makas kullanarak kafasını kesti.

Odessa’nın, annesinin kafasını kestikten sonra kadının beynini de çıkardığı, alnından öpüp tekrar çantaya koyduğu iddia edildi.

Newcastle Mahkemesi’nde görülen davada, dün tanıklık yapan John Murray’nin ifadesi tam anlamıyla kan dondurdu.

Aile dostu olan Odessa’yı evinin bahçesinde otururken bulduğunu söyleyen adam, kadının ellerinden ve kollarından kan damladığını söyledi.

Yaşadığı dehşetle olayları anlatan adam, Odessa’nın yanında mavi bir çanta olduğunu söyledi. Savcılık, Murray’ye Odessa’nın çantayı açıp açmadığını sordu.

Sesi titreyen adam, Odessa’nın çantayı açtığını, içinden bir havlu ve 73 yaşındaki annenin kafasının çıktığını söyledi.

John Murray, Odessa’nın kesilmiş kafayı çantadan dikkatlice çıkardığını, daha sonra gülümseyrek alnından öptüğünü ve yine dikkatli bir şekilde çantaya geri koyduğunu söyledi.

Polis ekipleri, 73 yaşındaki Odessa Carey’nin başsız cesedini evinde yatakta buldu. Zavallı kadının beyni de yastığın üzerindeydi. Mahkeme ileri bir tarihte devam etmek üzere ertelendi.